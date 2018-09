Vrouw door hulpverleners uit auto gehaald na botsing in Etten-Leur

Talenten op alle discipli­nes bij Halder­bergs Talent

14 september OUDENBOSCH - Zingen, dansen, het maken van muziek. Alles kwam voorbij bij de finale van Halderbergs Talent in het cultureel centrum Fidei et Arti in Oudenbosch. Het was dit jaar het vijfde jaar van de talentenshow, dus was er een spetterende opening van dansschool Dance4You en moesten de ouders na de pauze ook nog een stukje mee dansen.