Vrouw aangereden op zebrapad in Etten-Leur, met traumahelikopter naar het ziekenhuis

Conny Rijken over migratie in de Van Gogh-kerk

15 oktober ETTEN-LEUR - Het politieke debat in de landen van de Europese Unie wordt sinds 2015 vooral gedomineerd door het thema migratie. In dat jaar bereikten één miljoen migranten de EU. Na moeizame onderhandelingen zijn de Europese regeringsleiders er afgelopen zomer in geslaagd om een akkoord over het migratiebeleid te bereiken. Reden voor de Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur om de Etten-Leurse Conny Rijken uit te nodigen voor een lezing over dit thema in de Van Gogh Kerk.