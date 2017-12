Vrouw aangereden op zebrapad Etten-Leur, dader rijdt door

Wat kost een dagje zwemmen? Tarieven nieuw zwembad Etten-Leur worden in januari vastgelegd

12:46 ETTEN-LEUR - De toekomstige exploitant Sportfondsen gaat in januari met de gemeente Etten-Leur in overleg over de tarieven van het in aanbouw zijnde nieuwe zwembad dat rond de zomervakantie open gaat. Tot dat moment gelden nog de prijzen die door de gemeente zijn vastgesteld.