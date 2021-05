Vroege kranslegging bij oorlogsmonument

West-Brabantse schapenhou­ders bang dat wolf slachtof­fers maakt: 'Goede habitat om te overleven hier’

27 april DINTELOORD - West-Brabantse schapenhouders zijn bang dat een zwervende jonge wolf slachtoffers maakt. Het dier dat opdook in Dinteloord, is vooralsnog spoorloos. Maar er is inmiddels wel een ernstig toegetakeld lam gevonden. Dood.