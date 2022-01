Vrijwilligers in de musea missen de bezoekers en reuring: ‘Het effect van de pandemie baart ons zorgen’

Secretaris Cees Jochems van het museum in Etten-Leur: ,,We hebben nu twee magere jaren gehad, waarin we profijt hadden van de drukke jaren net vóór de coronacrisis. We hebben toen wat financiële reserves opgebouwd. Ook als we in 2022 opnieuw veel dicht moeten, zingen we dat wel uit. Maar het effect van de pandemie op onze vrijwilligers begint ons wel zorgen te baren.”