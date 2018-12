Vrijwilligers Drukkerijmuseum hebben handen vol aan inrichten Marten Toonderexpositie in Etten-Leur

‘Fikkie’ steeds vaker gebruikt om ex dwars te zitten

28 december ETTEN-LEUR/BREDA - Dieren die de dupe worden van een scheiding van oud-geliefden. De Dierenopvang in Breda signaleert een trend. ,,Vroeger hadden we dat twee of drie keer per jaar, nu zitten we al tegen de twintig", zegt teamleider Ralph Smit.