Vrijwilligers Drukkerij Museum genieten van belangstelling voor hun oude vak

ETTEN-LEUR - Hoe het komt weet vrijwilliger Cees Jochems niet, maar het Nederlands Drukkerij Museum in Etten-Leur hoeft er nauwelijks extra inspanningen voor te doen om groepen over de vloer te krijgen voor workshops. Bedrijven en andere belangstellenden komen dit jaar vanzelf aanwaaien voor een historisch uitje.

Het aantal bezoekers ligt nu al veertig procent hoger dan vorig jaar rond deze tijd en ook de komende maanden hoeven de vrijwilligers zich niet te vervelen. Soms draaien ze complete werkdagen tussen de oude machines.

,,Het is echt een topjaar, maar die bezoekers hebben we ook hard nodig om het boeltje draaiende te houden'', zegt Jochems donderdagmiddag vlak voor de komst van vijftien medewerkers van het Veghelse bedrijf Mars. Eerder op de dag zijn die in Hoeven begonnen aan een tweedaags teamuitje.

Verjaardag

,,Wij leven in een wereldje dat subsidiekranen steeds verder dicht gaan. Daarom worden dit soort activiteiten steeds belangrijker voor ons. Onlangs heeft hier nog iemand met 55 mensen haar verjaardag gevierd en zondag mogen we weer een gezelschap van veertig mensen rondleiden. Dat tikt lekker aan. En we hoeven er geen energie in te stoppen om die mensen binnen te halen'', vervolgt Jochems.

Dat de boekdruk de laatste jaren een flinke boost heeft gekregen, zou volgens Jochems een verklaring kunnen zijn voor de toenemende belangstelling voor het museum. ,,Dat zal ook niet eeuwig blijven duren, maar nu trekken we er even profijt van.''

Letterzetten

Het museum heeft drie workshops in de aanbieding. Letterzetten en drukken is het meest in trek bij de bezoekers. ,,Dat is op één dagdeel goed te doen. Maar het blijft natuurlijk altijd ergens een beetje aan snuiven voor de deelnemers. Iets waar wij vroeger vier jaar voor naar school zijn gegaan, kun je ze op één middagje natuurlijk nooit leren. Maar de mensen ervaren wel hoe het is van losse letters iets te maken.''

Het gezelschap uit Veghel wordt na een korte rondleiding dan ook snel aan het werk gezet met handzetten op een ouderwetse manier. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. ,,Dit werk kost veel inspanningen. Jullie moeten daar echt niet te licht over denken'', waarschuwt Jochems de deelnemers met een kleine glimlach.

Boekje

Van alle afdrukken wordt aan het einde van de middag een boekje met een Japanse bindwijzer gemaakt. Rond zessen vertrekt iedereen met een eigen exemplaar uit het museum.

,,Wij begeleiden onder meer het proces rond de druktechnische verwerking van verpakkingen. In dat opzicht is dit bezoek aan die oude drukpersen gerelateerd aan ons dagelijkse werk. Leuk om het op deze manier eens een keer van nabij te zien'', zegt project manager Wijnand Broers van het Veghelse bedrijf.

Oude vak