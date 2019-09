Vredesmanifestatie Etten-Leur: ‘We moeten niet wachten op wereldleiders’

ETTEN-LEUR - ,,Vrede is niet vanzelfsprekend, daar moeten we samen onze verantwoordelijkheid voor nemen”, dat was de strekking van de vredesmanifestatie in Etten-Leur, ter ere van de internationale Dag van de Vrede.

De viering is een initiatief van het Oecumenisch Overleg Etten-Leur. Een kleine dertig man was zaterdagavond op de vierde vredesavond afgekomen, die begon in de Schonckzaal van het oude raadhuis op de Markt. Voor het eerst was dat overigens zonder mede-initiatiefneemster Helma Dielemans, die begin deze maand overleed. ,,Etten-Leur heeft veel aan haar te danken. Zij heeft een steen verlegd”, wijdde Daniëlle Breedveld van het Oecumenisch Overleg een kort moment van herdenking daaraan.

Quote Vrede sluit je niet met vrienden, maar met vijanden Daniëlle Breedveld, Oecumenisch Overleg Etten-Leur

Bubbel

Met het thema ‘vrede verbindt over grenzen’ werd in de aankondiging vooraf verwezen naar de anti-immigratiepolitiek van de Amerikaanse president Trump en de manier waarop ook Europa de buitenmuren steeds meer sluit voor vluchtelingen. Op de avond zelf lag de nadruk juist niet op politieke besluiten, maar was de toon veel persoonlijker. Zo wees Breedveld vooral naar de figuurlijke muren die we om ons heen bouwen, onder meer door vooroordelen en discriminatie. Kom uit je bubbel en houd een open vizier, gaf ze de aanwezigen mee. ,,Want vrede sluit je niet met vrienden, maar met vijanden.”

Derk Wiersum

Wethouder Kees van Aert, in de hoedanigheid van loco-burgemeester bij afwezigheid van burgemeester Miranda Vries, haalde in zijn toespraak de actualiteit toch even naar de voorgrond, door de moord op advocaat Derk Wiersum eerder deze week, in één adem met die op Pim Fortuyn te noemen. ,,Dat soort geweld voelt als on-Nederlands, maar het geeft aan dat vrijheid en vrede ook hier niet vanzelfsprekend zijn.”

Quote We moeten niet wachten op wereldlei­ders. Bottom-up, dat is zóveel krachtiger. Kees van Aert, loco-burgemeester Etten-Leur

De conclusie die hij daaruit liet voortvloeien; kijk niet naar de politiek voor een grote oplossing van bovenaf. ,,We moeten niet wachten op wereldleiders. Vrede zit in je hart. We moeten daarvoor samen onze verantwoordelijkheid nemen. Bottom-up, dat is zóveel krachtiger.”

Jonger publiek

Na de bijeenkomst in de Schonckzaal, met gedichten, muziek en beelden van vrijheidsstrijders als Mahatma Gandhi en Martin Luther King, trokken de aanwezigen in een stoet met fakkels richting het Oderkerkpark. Daar werd rondom de Vredesboom, in 2016 geplant, het ‘vredeslied’ op de melodie van de Negende Symfonie van Van Beethoven gezongen en gaf men elkaar de ‘vredesgroet’; een handdruk en de wens: ,,Vrede en alle goeds.”

Quote We denken na over meer manieren om het voor de jeugd aantrekke­lij­ker te maken Daniëlle Breedveld, Oecumenisch Overleg Etten-Leur