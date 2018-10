Vrachtwagen geschaard op de A58 bij Etten-Leur, één rijstrook dicht in de richting van Roosendaal

'Let's meet up' brengt eenzame volwasse­nen samen in Et­ten-Leur

12:34 Het nieuwe burgerinitiatief 'Let's meet up' is in het leven geroepen om eenzaamheid bij mensen tussen de 25 en 45 jaar onder de aandacht te brengen. Samen organiseren ze activiteiten in Etten-Leur voor mensen die behoefte hebben aan gezelschap. "Het is mooi om te zien dat mensen het zo leuk hebben".