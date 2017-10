Voorzitter Marathon Brabant Frans Dingenouts draagt stokje over na laatste startschot in Etten-Leur

FotoalbumETTEN-LEUR - Het was zondag gezellig druk in het Etten-Leurse centrum tijdens de Marathon Brabant. Frans Dingenouts loste voor de laatste maal het startschot.

Het zonnetje breekt net een beetje door, de wind lijkt even te gaan liggen. De terrasjes aan de Markt in Etten-Leur zitten een klein kwartiertje na het middaguur vol, een enkele loper viert het voltooien van zijn race al met een vroeg biertje. Het is een gemoedelijk tafereel, dat plots ruw verstoord wordt door een harde schreeuw: een van de deelnemers aan de tien kilometer komt naar zijn zin precies een seconde te laat over de streep en haalt het nét niet om binnen de 41 minuten te blijven.

Publiek

Het publiek van de Marathon Brabant, op sommige plekken rijen dik tegen de hekken, kan erom lachen. De loper zelf gelukkig ook.

Even daarvoor heeft Frans Dingenouts iets verderop het startschot gelost voor de hele en halve marathon. Voor hem is het na acht jaar als voorzitter van het bestuur van de marathon de laatste keer, hij stopt om meer tijd vrij te maken voor zijn privéleven.

Ed Sligchers uit Rijsbergen volgt hem op. De scheidend voorzitter haalt tijdens de 35e editie dus nog één keer de trekker over. Dat vraagt om de ultieme sportersvraag: Wat gaat er op zo'n moment door je heen? ,,Een beetje een dubbel gevoel, toch wel. Ik heb het al die tijd met heel veel plezier gedaan, maar aan alles komt een einde. Ik heb het druk met andere dingen en dan moet je soms keuzes maken. En ik heb in die acht jaar alles ook al wel een keer meegemaakt'', vertelt hij.

Overdragen

Dingenouts draagt de boel met een gerust hart over. ,,Ik ben zeer tevreden. Er is vandaag weer veel belangstelling van het publiek en er doen weer ruim vierduizend lopers mee. Maar met nieuw bloed komt er ook ruimte voor nieuwe ideeën waarmee we verder kunnen groeien.''

Wat voor ideeën dat zouden kunnen zijn? ,,Dat is natuurlijk aan mijn opvolger, maar zelf zou ik het mooi vinden als we ooit live verslag zouden kunnen doen, met grote schermen op de markt. Dat er een cameramotor meerijdt met de lopers. Maar daar zit natuurlijk veel werk in.''

Deze zondag wordt het publiek dus nog gewoon via een radioverbinding op de hoogte gehouden van de verrichtingen van de lopers, terwijl die buiten de stad lopen. We horen over de speakers dat de harde wind het de lopers behoorlijk lastig maakt, maar in de beschutting van het stadscentrum valt dat gelukkig mee. En ook een fris miezerbuitje dat ineens de kop opsteekt, gooit geen roet in het eten. Een enkeling is goed voorbereid en pakt meteen de paraplu erbij, anderen zoeken snel een overdekt plekje.

Volledig scherm De 5km-lopers komen aan op Raadhuisplein in Etten-Leur Marathon Brabant foto : Gerard van Offeren

Volledig scherm Vers fruit na afloop in Etten-Leur. foto : Gerard van Offeren

Volledig scherm Start 10 km in Etten-Leur. foto : Gerard van Offeren

Volledig scherm Marian de Kok snelste vrouw op de 10 km in Etten-Leur. foto : Gerard van Offeren

Volledig scherm 10 km lopers van start in Etten-Leur. foto : Gerard van Offeren

Volledig scherm Start 10 km op Oude Bredaseweg in Etten-Leur. foto : Gerard van Offeren

Volledig scherm Paola van Gilst uit Goes wint de marathon bij de vrouwen. foto : Gerard van Offeren

Volledig scherm Paddy Herijgers wint de halve marathon bij de vrouwen. foto : Gerard van Offeren

Volledig scherm Els wil gewoon even liggen na die 42 km lopen. foto : Gerard van Offeren

Volledig scherm Minique en Ebel tijdens de doorkomst van de marathon ze zijn halverwege, Vanwege een regenbui is het publiek tijdelijk de cafe's in gevlucht. foto : Gerard van Offeren

Volledig scherm Finish hele marathon , Els heeft het ook gehaald... foto : Gerard van Offeren

Volledig scherm Alexander Picard wint de halve marathon. foto : Gerard van Offeren

Volledig scherm Paola van Gilst gaat uit haar dak , ze wint de marathon bij de vrouwen . foto : Gerard van Offeren

Volledig scherm Roel Wijmenga wint de marathon bij de mannen. foto : Gerard van Offeren