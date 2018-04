Voorstelling De Koffer: 'Vrijheid is niet vanzelfsprekend'

Video Grote brand verwoest magazijn Kwik-Fit in Et­ten-Leur

9:51 ETTEN-LEUR – In een magazijn van Kwik-Fit aan de Vosdonk in Etten-Leur woedde dinsdag aan het begin van de avond een flinke brand. De vlammen sloegen uit het dak van het autoservicebedrijf. Er was even sprake van ontploffingsgevaar vanwege de mogelijke aanwezigheid van gasflessen. Uit voorzorg werden mensen op een afstand gehouden.