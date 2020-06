Voorpret om wie bij wie aan het tafeltje mag gaan zitten: ‘Levendigheid zo gemist’

oproep Help, mijn kind snottert en mag niet naar de opvang. Wat nu?

30 mei Je bent lekker aan het werk aan de keukentafel. Eindelijk, want de afgelopen weken ging dat moeizaam met je kinderen die ook thuis waren en om aandacht vroegen. Maar nu is het heerlijk rustig en je werkt als een speer. Dan gaat de telefoon. De opvang aan de lijn. Of je je kind wilt ophalen, want het snottert. Herkenbaar?