Voorlopig nog geen genderneutrale toiletten in Etten-Leurs stadskantoor

Trouwkerk­je Leur 40e Van Gog­h-monument

ETTEN-LEUR - Van Gogh experts conservator Helewise Berger van Het Noordbrabants Museum en Ron Dirven, directeur van het Van Goghhuis in Zundert, hebben het Trouwkerkje in Leur als 40ste Van Gogh monument in Noord-Brabant uitgeroepen.

28 september