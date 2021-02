Voorlopig groen licht voor bouwplan Hoge Neerstraat

Aantal nieuwe coronabe­smet­tin­gen in Et­ten-Leur en Moerdijk daalt met ongeveer een kwart

2 februari ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - Het aantal bekende coronabesmettingen is de afgelopen week met ongeveer een kwart afgenomen, in de gemeentes Etten-Leur en Moerdijk. Het RIVM registreerde tussen 27 januari en 2 februari 34 positieve tests in Etten-Leur en 52 in de kernen van Moerdijk.