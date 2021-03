Voorlopig geen nieuwe punaisedrempels in Etten-Leur

Dat laat de gemeentewoordvoerder weten, nadat inwoners maar vreemd opkeken van deze nieuwe verkeersvoorziening in de Concordialaan, ter hoogte van Moeskes. Op social media werd deze week met flinke knipogen gespeculeerd over de bedoeling van de cirkels in het wegdek.

Dit is de tweede punaisedrempel van Etten-Leur, meer staan nog niet op de planning

Het is de tweede punaise van Etten-Leur, laat de woordvoerderweten want op de hoek van Olympiade en Veldloop werd er al eerder een aangebracht, al ziet die er wat anders uit. Het voordeel van dit type twaalf centimeter lage ronde verkeersdrempel, is volgens gemeentevoorlichter Koen Keesmaat dat ‘je extra op je snelheid let, als je ernaar toe rijdt’. ,,Er geldt daar al een lage maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Een punaisedrempel vraagt daar extra aandacht voor”.

De lage ronde verkeersdrempel bleek financieel haalbaar

Volgens hem is voor dit type drempel gekozen omdat andere maatregelen niet mogelijk waren. ,,Tijdens overleg met omwonenden is vorig jaar gesproken over bloembakken, maar die zouden ten koste gaan van parkeerplaatsen. Dat is niet wenselijk. Er was weinig budget voor snelheidsverlagende maatregelen, maar de punaise bleek financieel wel haalbaar. Je kunt daarbij denken aan ettelijke duizenden euro's.”

Of de punaise werkt, gaat de gemeente nog samen met de politie onderzoeken. Over een paar weken wordt eerst nog gecontroleerd of de aannemer het werk volgens de voorschriften heeft uitgevoerd.

Omwonenden: ‘Er wordt eerder harder gereden’

Sommige omwonenden hebben de indruk dat er eerder sneller wordt gereden dan langzamer omdat door de punaise 'een soort glooiing’ in de weg is ontstaan.