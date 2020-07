Voorlopig geen geld voor ouderenbeleid Etten-Leur

Met wat extra hulp lukt het wel: KSE houdt leerlingen binnen­boord met ‘check-in, check-out’

6 juli ETTEN-LEUR - Sommige leerlingen hebben wel het denkniveau om mavo, havo of vwo te doorlopen, maar lopen om andere redenen vast. Omdat ze snel afgeleid raken bij veel prikkels bijvoorbeeld, vanwege een lastige thuissituatie, of omdat sprake is van autisme of ADD. Om die tieners toch binnenboord te houden startte de KSE twee jaar geleden met de ‘check-in, check-out’.