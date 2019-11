Voorlopig geen centrum voor milieueducatie in Etten-Leur

Volgens een woordvoerster van de gemeente Etten-Leur betekent dit in feite dat het plan van de baan is. ,,Er is jaren geleden een plan voorgelegd door de initiatiefnemers. Daar is destijds naar gekeken en toen al is besloten dat we daar de locatie en middelen niet voor hebben. Bovendien hebben wij een breed aanbod van milieu-educatieve activiteiten via KOEPEL in Etten-Leur, waar het onderwijs heel tevreden over is.‘’