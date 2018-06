'Voorkom dat problemen jeugd Etten-Leur te hoog oplopen'

De gemeente merkt in toenemende mate dat inwoners pas bij hulpverleners aan de bel trekken als de problemen hoog opgelopen zijn. "Wij en de wijkteams willen dat zoveel mogelijk voorkomen en dan is het belangrijk te weten wat er speelt", zegt een woordvoerster van de gemeente.

Gratis

"Daarnaast willen we weten of onze inwoners - in dit geval de jongeren - voldoende kennis hebben van de (gratis) mogelijkheden die er op dit moment in Etten-Leur zijn voor ondersteuning."

Het onderzoek is bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Na vragen over leeftijd, geslacht en de school die wordt bezocht (of niet), volgen vragen als 'heb je zorgen en bespreek je die met vrienden' en 'ken je vrienden met problemen?'

Ook wordt gevraagd of jongeren weten wat ze moeten doen als zij zelf of anderen in de knoop zitten. Kennen ze de jongerenwerkers? Zijn ze bekend met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)? Zou hun leven er anders uit hebben gezien als ze wél hulp hadden gekregen? De enquête wordt afgesloten met de vraag of de jongere bereid is mee te denken over het verbeteren van de jeugdhulpverlening in Etten-Leur.

Identiteitscrisis

Elke jongere heeft wel een periode van een zogenoemde identiteitscrisis (de fase waarin ze zichzelf afvragen wie ze zijn en wat ze willen). Als zij tijdens deze fase met vragen en moeilijkheden blijven zitten en er niet tijdig wordt ingegrepen, kunnen zij diverse problemen ontwikkelen.

De gemeente hoopt in beeld te brengen hoe jongeren de juiste hulp krijgen, mocht dat ooit nodig zijn. Surplus Welzijn (jongerenwerk) hoopt dat de gemeente, als de uitkomst bekend is, 'gebruik maakt van de kwaliteit, inhoud en talenten van de samenwerkingspartners', zegt Rosalie van der Kooij, leidinggevende bij deze welzijnsorganisatie.

Hulpvraag

Volgens Van der Kooij is het goed dat bij de jongeren onder de aandacht wordt gebracht dat er organisaties bestaan als het CJG en het jongerenwerk. "Mocht er dan eens iets zijn, dan weet de jongere waar hij terecht kan met een hulpvraag."

"Ik kijk heel erg uit naar de uitkomst van het onderzoek", zegt Van der Kooij. "Zodat we actie kunnen ondernemen als mocht blijken dat dat nodig is. Maar het zou ook prettig zijn als uit de enquête naar voren komt dat we goed bezig zijn. Hebben we een goed beeld van de vraag? Zijn we inhoudelijk goed bezig?" Van der Kooij hoopt het 'vooral sámen met de gemeente te kunnen doen.'

Compleet