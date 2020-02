Voorbereidingen Eventing Etten-Leur op koers, rotweer brengt vrijwilligers niet van hun stuk

ETTEN-LEUR - Zelfs middenin een winter die voelt als een eindeloze herfst - nóg meer wind! nóg meer regen! - trekken vrijwilligers van Eventing Etten-Leur er elke zaterdagochtend op uit. Want weer of geen weer: alle hindernissen moeten tiptop in orde zijn, voor het paardensportevenement in april begint.

De leden van de commissie crossbouw, ook wel de ‘bouwploeg’ genoemd, zijn al een tijdje druk met de opbouw van twintig hindernissen. Net als voorgaande jaren voegen zij ook nu weer een aantal geheel nieuwe hindernissen aan het parcours toe. Daarvoor slepen ze elk weekend met groot materieel en gereedschap in de bossen, weilanden en akkers rond het Schuitvaartjaagpad in Etten-Leur.

Het parcours voor de crosscountry is inmiddels weer helemaal afgestemd met de verschillende betrokken grondeigenaren.

Reünie

Behalve de bouwploeg zijn ook andere commissies al druk doende met de voorbereidingen voor de editie van 2020. Een bijzondere, want dit is de 40ste keer dat het paardensportevenement wordt gehouden. En daarom is er dit keer ook een jubileumcommissie, die onder meer bezig is met de organisatie van een grote Eventing-reünie op 29 maart.

Wie in het verleden als vrijwilliger of grondeigenaar bij het evenement betrokken was en bij deze reünie op de Menmoerhoeve wil zijn, kan zich nog tot 15 maart opgeven via het mailadres jubileumeventingettenleur@gmail.com.