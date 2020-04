Voor wie moeite heeft met taal of computers, wordt de wereld nu wel erg klein

ETTEN-LEUR - Corona eist levens, zet zekerheden op losse schroeven en snijdt in onze gewoontes. Meer dan ooit hebben we behoefte aan menselijk contact en goede informatie. Maar: voor sommige mensen zijn die dingen juist nu onbereikbaar. Cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur reikt mensen daarom een helpende hand.

Informatie die via bekende kanalen wordt verspreid – grote media, sites van de overheid of het RIVM – is vaak niet voor iedereen even toegankelijk. Ongeveer een op de vijf mensen in Nederland heeft beperkte ICT-vaardigheden; veel mensen weten dus niet goed hoe ze bij informatie op internet kunnen komen. En bijna evenveel mensen hebben moeite om teksten over corona goed te begrijpen, omdat zij laaggeletterd en/of laaggecijferd zijn.

Laaggeletterdheid en het coronavirus Bijna twee miljoen mensen in ons land zijn laaggeletterd: zij hebben moeite met lezen en schrijven. Ook het woordgebruik in bijvoorbeeld televisie- en radiojournaals vinden zij vaak moeilijk. Wie laaggeletterd is en informatie zoekt op de RIVM-site, stuit op woorden die ondoorgrondelijk kunnen lijken. Nieuwe informatie heet ‘actuele informatie’. Maatregelen duren niet langer, maar ‘worden verlengd’. En op overheidssites gaat het over ‘financiële maatregelen’ en ‘positieve tests’. Cijfers en rekenen zijn net zo goed lastig, voor een groot deel van de bevolking. Mensen die laaggecijferd zijn, kunnen niet goed beoordelen wat RIVM-cijfers zeggen over het verloop van de epidemie. Of zelfs: wat anderhalve meter eigenlijk is. Moeilijk te begrijpen Ongeveer één op de zes volwassenen in Nederland (2,5 miljoen mensen) heeft door laaggeletterdheid, laaggecijferdheid of een combinatie van die twee moeite om informatie over het virus goed te begrijpen. Sommige organisaties bieden informatie over corona op een manier die wél voor iedereen toegankelijk is. Zo zette de de stichting Lezen en Schrijven daarvoor speciale filmpjes op zijn site. De overheid biedt laagdrempelige uitleg op corona.steffie.nl.

Uniek aan de huidige situatie is dat mensen nu zelfs bepaalde vaardigheden nodig hebben om contact met familie te houden. Je kunt niet meer gewoon op de fiets stappen om je zoon of zus te zien.

Veel mensen, zeker oudere en kwetsbare Brabanders, zijn ineens afhankelijk van beeldbellen om familie in de ogen te kunnen kijken. En even snel uitvogelen hoe dat werkt: ook dát is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Medewerkers van Nieuwe Nobelaer kennen zelf mensen die er niet in slaagden de kleinkinderen of hun zus op een schermpje te krijgen. Directeur-bestuurder Hilda Vliegenthart: ,,Het kan voor veel ouderen nog een tijd duren voordat ze hun familie weer kunnen zien en knuffelen.”

,,Beeldbellen is natuurlijk geen vervanging voor fysiek contact, maar het is beter dan niks. Wij vonden: we moeten mensen helpen, zodat ze dát in elk geval voor elkaar krijgen.”

Simpel en laagdrempelig

Dus besloot Nieuwe Nobelaer een papieren handleiding te maken over videobellen, speciaal voor mensen die dat normaal nooit doen. Zo simpel en laagdrempelig mogelijk. BN DeStem drukte die op zaterdag integraal af in de papieren versie van onze krant, omdat ook wij denken dat het sommige lezers kan helpen.

Nieuwe Nobelaer heeft ervaring met het helder en begrijpelijk uitleggen van nieuwe dingen. In het cultuurcentrum zit ook een Taalhuis, waar elke week zo’n 100 laaggeletterden en mensen met beperkte digitale vaardigheden cursussen volgen. Het is onderdeel van het gemeentelijk beleid om laaggeletterdheid terug te dringen.

Vliegenthart: ,,Met deze handleiding richten we ons wel op een andere doelgroep. Geen laaggeletterden, maar mensen die noodgedwongen voor het eerst willen beeldbellen. Terwijl de kinderen en kleinkinderen die normaal zouden helpen om zoiets aan de praat te krijgen, niet langs kunnen komen.”

Er werkte een heel team aan de handleiding: Ragna Ferwerda (marketing), Tom Rijsdijk (vormgever), Miranda Maas (applicatiebeheerder), Karin Florie (coördinator taalhuis) hoofd educatie Willeke Rosdorff en Vliegenthart zelf.

WhatsApp is bekend

,,We leggen, om het helder te houden, één methode uit: beeldbellen met WhatsApp. Want een smartphone is het apparaat dat het meest wordt gebruikt om op internet te komen, en veel ouderen kennen WhatsApp al omdat ze er berichtjes mee sturen.” Dan hoef je dus nog maar één stap uit te leggen.

Nieuwe Nobelaer maakte trouwens nog een handleiding, die laat zien hoe je WhatsApp op je telefoon krijgt als je die (gratis) app nog niet hebt. Wie die gratis uitleg per post wil ontvangen, kan van dinsdag tot en met vrijdag tussen 10 en 12 uur bellen met het Taalhuis in Etten-Leur (076-5045200) om dat aan te vragen.