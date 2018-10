Voor Lady Bex uit Etten-Leur is hardcore draaien therapie

ETTEN-LEUR - Rebecca Nuijten uit Etten-Leur klom zaterdag als Lady Bex op het podium tijdens Hardcore Fighters in Tilburg. Zij was de enige vrouwelijke dj in de line-up voor het festival, waarvan de opbrengst geheel ten goede kwam aan de kankerbestrijding.

Rebecca Nuijten zegt dat het draaien van hardcore voor haar een uit de hand gelopen hobby is. Maar tegelijkertijd ook een hele goede therapie. Zij is anderhalf jaar geleden volledig arbeidsongeschikt verklaard vanwege psychische en fysieke gezondheidsklachten, waarvan passief agressieve borderline wel de voornaamste is.

Extreem gedrag

Dat uitte zich in het verleden vooral in woede-uitbarstingen. Met dagelijkse medicatie heeft zij dat nu onder controle. ,,Ik heb wel mijn ups en downs maar daar zit iedereen mee. Toen ik nog werkte zat ik in de sales. Ik sloeg toen helemaal door in extreem gedrag. Nu ik weet dat ik niet meer moet gaat het stukken beter met me. En in de hardcore kan ik al mijn gevoel kwijt. Dat is heel fijn.''

De in Sint Willebrord geboren Nuijten begon in 2011 met het draaien van hardcore. Zij heeft een voorliefde voor up-tempo nummers, voor de kenners werk vanaf 200 beats per minute. ,,Zeg maar het stevigere werk.'' Daarmee staat ze in Tilburg opeens tussen grote namen uit de scene, zoals The Chosen Few en Human Resource. ,,Het is heel speciaal om samen te draaien met de mensen die vroeger mijn idolen waren. ''

Gemaakte dj's

Lady Bex weet niet zo goed of het een voordeel of een nadeel is om vrouw te zijn in een scene die gedomineerd wordt door mannen. De meeste vrouwen in het wereldje zijn volgens haar gemaakte dj's, die er vooral voor het plaatje staan, terwijl anderen het werk doen.

,,Bij mij is dat anders. Ik heb een maatje meer en zit helemaal onder de tatoeages maar ik sta er wel echt om te draaien. Mensen betalen om zo'n festival te bezoeken dus ik moet wel echt presteren.''