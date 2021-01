Voor het eerst in vijf weken telde het RIVM weer méér coronagevallen in Moerdijk en Etten-Leur

ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - Vier weken op rij daalde het aantal positieve coronatests in onze directe omgeving. Maar de afgelopen week groeide het aantal besmettingen dat bij het RIVM werd gemeld weer - in de gemeente Moerdijk én in Etten-Leur. Het aantal gemelde coronagevallen in Moerdijk lag zelfs 40 procent hoger dan een week eerder.

Het RIVM registreerde in de week van 20 tot en met 26 januari 70 positieve coronatests in de gemeente Moerdijk. In de zeven dagen daarvoor waren het er nog 51. In Etten-Leur steeg het aantal bekende coronabesmettingen de afgelopen week ook, maar minder hard: van 43 mensen vorige week naar 46 deze week (+7 procent). Landelijk gezien daalde het aantal positieve tests dat bij het RIVM is gemeld de afgelopen week nog wel.

En als je naar de hele regio kijkt? De GGD Midden- en West-Brabant testte vorige week zo'n 2250 mensen per dag. Daarvan kreeg toen 10,4 procent een positieve testuitslag, een fractie meer dan de week ervoor. Landelijk gezien bleef het percentage positieve tests precies gelijk.

Onder de piek, boven de zomer

Het aantal besmettingen in de tweede golf piekte in de gemeente Moerdijk in de laatste dagen van oktober en de eerste dagen van november: toen turfde het RIVM er in zeven dagen tijd 207 positieve testuitslagen. In Etten-Leur lag de piek vlak voor Kerstmis, met 215 geconstateerde besmettingen in de week van 16 tot en met 22 december. Het aantal positieve tests is in beide gemeenten dus nog altijd fors lager dan op de piek van deze golf.

Maar: het ligt op allebei de plekken nog steeds hoger dan wenselijk. In juli was het aantal nieuwe coronabesmettingen per week nog op de vingers van één hand te tellen, in zowel Etten-Leur als Moerdijk.