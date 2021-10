Volop plannen voor viering 11/11: ‘We gaan weer carnaval vieren zoals ’t bedoeld is’

ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - In Etten en Leur bereiden de carnavalsorganisaties een normale viering van de elfde van de elfde voor, zoals in 2019. In de gemeente Moerdijk zijn de leutvierders voorzichtiger met de definitieve plannen.

S.C. De Stijloren in Etten opent het bal op vrijdag 12 november in huisresidentie Marktzicht, waar de prins, jeugdprins(es) en gevolg bekend worden gemaakt. Misschien zijn ze wel ‘Gin Steek Veraanderd!’ zegt oud-adjudant Thomas Lauwen en dat is dan tevens hun motto voor dit carnavalsseizoen.

MaMi thema

Traditiegetrouw wordt op de zaterdag daarna het MaMi thema bekend gemaakt voor het 36ste MaandagMiddag spektakel, waarbij op carnavalsmaandag op de Markt een poging tot een nieuw wereldrecord wordt gedaan. In wat? Dat zien we rond 13.00 uur in Hof van den Houte waar burgemeester Miranda de Vries en de prins het MaMi bord onthullen.

Quote De draad wordt opgepakt Jeroen Tak , KV Leurse Leut

Leur maakt zich intussen op voor het Elluf Elluf bal op zaterdagavond. ,,De draad wordt opgepakt” zegt Jeroen Tak van KV Leurse Leut ,,We gaan weer carnaval vieren zoals ’t bedoeld is.” Blijft het oud-prins Carolus I of komt er een nieuwe vorst. En wie worden pliessie, nar en grote boer. ‘Mee Oòs Kunde Alle Kaante Op’ zeggen de Zwaajgatjes.

Op zaterdag 20 november volgt de Ziengaovut in café Marktzicht in Etten-Leur, als start van dit carnavalsseizoen. Mogen Leo & Theo de wisselbeker dit jaar houden of komen er nieuwe sterren met een onvervalste Etten-Leurse carnavalskraker.

Volledig scherm Tijdens de laatste normale viering van 11/11 in Zevenbergen presenteerde de jeugdraad de nieuwe jeugdprinses Lotte en prins Tim. Zij werden ingewijd door prins Wilfried I. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Frank Koppejan van de Stichting Carnaval Zevenbergen is terughoudender met zijn plannen. Al verwacht hij wel dat Zeuvenbultenaren gewoon elfde van de elfde kunnen vieren in restaurant Van der Hooft. ,,Het is even afwachten of het feest binnen of buiten gevierd wordt. Maar hoe dan ook maken we er een mooi feestje van.” De stichting maakt tijdens de viering de leden van het bestuur, van de ereraad en van de raad van elf bekend.

Quote Het hangt er even vanaf of de maatrege­len voor de horeca nog versoepe­len. Nu mag de horeca maar openblij­ven tot midder­nacht. Brandl Kannekens, de Kleibatsers

Ook Brandl Kannekens van de Kleibatsers gaat ervan uit dat het feest op zaterdag 13 november door kan gaan in de Graanbeurs in Fijnaart. De organisatie zit middenin de voorbereidingen. ,,Het hangt er even vanaf of de maatregelen voor de horeca nog versoepelen. Nu mag de horeca maar openblijven tot middernacht. Als dit zo blijft kunnen wij het feest eventueel vervroegen.”

Druk aan het vergaderen

Hij hoopt dat het weer normaal door kan gaan, met onder andere het jaarlijkse Liedjesfestival. Afgelopen jaar heeft de organisatie een livestream gehouden. Ze zijn momenteel nog druk aan het vergaderen.

Peter Magielse van de Deurzetters uit Standdaarbuiten vertelt dat de organisatie nog druk aan het vergaderen is. Het dorp heeft vorig jaar een nieuwe prins gekregen. ,,Die kan naast de bekendmaking van de raad van elf ook zijn entree maken in café Kerkzicht.” Ook zij wachten de maatregelen af. ,,Het is eventueel mogelijk om met QR-codes te werken”, aldus Magielse.

Carnavalsvereniging De Spieringkruiers in Moerdijk heeft een vergadering over de viering gepland.

Volledig scherm In 2018 werd de nieuwe prins in Fijnaart met veel vertoon onthaald. © Pix4Profs | Joris Knapen