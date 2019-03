Volle bak bij het circus tijdens Pyjambal in Etten-Leur

Zo veilig is jouw buurt Misdaadme­ter: Breda blijft onveilig­ste gemeente van West-Bra­bant, flinke stijging Moerdijk

2 maart In Moerdijk is het volgens de jaarlijkse Misdaadmeter onveiliger geworden. De gemeente bezet plek 186 op de ranglijst van onveilige gemeenten. In 2017 stond Moerdijk nog op de 226e plaats. Breda staat net als in 2017 op plek 15. Amsterdam blijft het onveiligste.