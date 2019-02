Volgens onderzoek zijn er geen zorgen over brandbaarheid van gevels in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - In Etten-Leur staan geen gebouwen die vanwege de brandbaarheid van gevels extra risico lopen. Dat is de conclusie van een onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren.

Dit gebeurde op verzoek van het ministerie van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties. Aanleiding voor dat verzoek was de brand die op 14 juni 2017 woedde in de Grenfell Tower in Londen. Daarbij kwamen tientallen mensen om het leven. Bij die ramp kon het vuur zich snel uitbreiden via de gevel van het gebouw.

Risicovol

Bij het onderzoek in Etten-Leur zijn de gevels van risicovolle gebouwen bekeken. Dat zijn hoge gebouwen waarin mensen wonen die minder zelfredzaam zijn, zoals ziekenhuizen en zorginstellingen. Ook andere hoge gebouwen waarin wordt geslapen (zoals woongebouwen en hotels) zijn bekeken. Bij de inventarisatie is gekeken naar panden waarvan de buitenkant van de gevel niet van beton of baksteen is.

Bovendien moesten gebouwen van instellingen als gezondheidszorg en kinderopvang een vloer hebben op een hoogte van meer dan dertien meter en hotels en woongebouwen een vloer op een hoogte van meer dan twintig meter.

Metselwerk

Op basis daarvan is een lijst opgesteld met 87 appartementen en andere hoge gebouwen die bekeken moesten worden. Bijna al die gebouwen hebben een gevel van metselwerk. Dat levert geen extra risico op, zodat die gebouwen niet verder onderzocht hoefden te worden.