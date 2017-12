Voetballer Victoria'03 mogelijk kopschopper, opgepakt voor zware mishandeling DSE-speler

Sint komt met bus aan in Etten-Leur, 'Niet zeuren, maar genieten'

2 december ETTEN-LEUR - Winkelhart Etten-Leur werd zaterdagmiddag evenals vorige week getrakteerd op een bezoek van Sinterklaas. Op het Raadhuisplein stonden kinderen vol verwachting te zingen en te springen op de vrolijke klanken van de Pietenband. 'Dit is leuk', zegt de 10-jarige Fay Gommers. 'En zo krijg ik ook geen koude teentjes, Tot haar en ieders verbazing kwan de Sint echter niet per paard het plein op gelopen. In plaats van met zijn paard Amerigo reed hij rond met een oude streekbus. Luid toeterend kwam de in Brabants rood-witte kleuren gestoken bus aan gereden. De Sint wachtte een feestelijk onthaal. 'De Sint is on-tour. Het is druk. We komen uit Vianen', zei de goedheiligman. Op de vraag wat hij er van vond om in een met kerstbomen, -slingers en -verlichting versierd Winkelhart aan te komen zei hij: 'Het ziet er hartstikke gezellig uit. En daar gaat het om. Mensen moeten niet zeuren, maar genieten.'