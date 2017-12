Voetballer DSE doet aangifte van mishandeling

Nieuwe parkeermeters: alle begin is moeilijk of klan­ton­vrien­de­lijk?

11:06 BREDA - Sinds eind van de zomer moeten alle Bredanaars en de bezoekers van de stad parkeren met behulp van de nieuwe meters. Het kentekenparkeren is intussen op alle plekken in en rond de binnenstad ingevoerd. Het werkt als volgt: je voert je kenteken in op het display van de meter, je betaalt met je pinpas of contant voor de gewenste parkeertijd en klaar is Kees.