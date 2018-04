Voetbalclub Internos wil clubhuis opknappen

De verbouwingsplannen zijn onderdeel van het vernieuwingsproces Internos 2.0, waar Koster de kar van trekt. De voetbalclub heeft een moeilijke periode achter de rug waarbij leden wegliepen en de sportieve prestaties uit bleven.

Toekomst

De club werk nu aan een betere toekomst. En de eerste resultaten zijn daar. ,,Het ledenaantal groeit licht. We lopen weer naar de 750 leden toe", zegt Koster. ,,We verwachten geen spectaculaire groei, maar zeker bij de jonge jeugd is groei en dat is belangrijk."

Een goede accommodatie hoort ook bij het vernieuwingsproces. ,,Het gebouw is twintig jaar oud. Er moet echt heel wat gebeuren. We zijn in het verleden fors gegroeid, daarna gedaald in aantal leden. Het clubhuis is groot genoeg voor 1200 leden, maar die hebben we niet. De ruimte verwarmen kost veel geld, het zou handig zijn om flexibele ruimtes te hebben, waar je bijvoorbeeld scheidingswandjes kunt verplaatsen", verduidelijk Koster.

Kleedkamers

Ook de tegeltjes in de kleedkamers zijn oud en aan vervanging toe. ,,En boven zijn prachtige ruimtes. Maar in de bestuurskamer kun je wel met 150 man terecht . Voor grote activiteiten is dat handig, maar het is ook prettig als je de ruimte wat gezelliger kunt maken."

Het moet ook allemaal moderner. Koster heeft het over ledverlichting en zonnepanelen. ,,Dat zijn hot issues tegenwoordig. De gemeente heeft daar ook geldpotjes voor. Een dak met zonnepanelen is schitterend, maar kan het huidige dak dat wel dragen? Dat soort zaken moeten we allemaal uitzoeken. Dan pas weten we of we of we praten over één ton of misschien wel drie ton aan kosten."

Onderzoek