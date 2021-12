Voetbalclub DSE gaat ‘samenwonen’ met Toverbloempje

Voorlopig geen planbare operaties meer in Bravis, Amphia schaalt verder af

BREDA/ROOSENDAAL - Als gevolg van de grote toestroom van coronapatiënten schrapt het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom vanaf maandag tot na de kerstvakantie alle planbare operaties. Amphia in Breda heeft tot heden de planbare zorg tot de helft moeten afschalen en houdt er rekening mee dat vanaf volgende week verdere afschaling noodzakelijk is.

3 december