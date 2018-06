Voedselbank Etten-Leur wacht nog op steun gemeente

Quote Et­ten-Leur wil garant staan voor de eerste drie maanden huur Woordvoerder Recent maakte Pets Food Care bekend dat het een onderkomen heeft gevonden op het industrieterrein van Etten-leur. Het particuliere initiatief begon op een huisadres in Sint Willebrord. Dat werd te klein, meer dan honderd mensen maken gebruik van Pets Food Care. De zoektocht naar een pand leidde naar Etten-leur.

Voor het eerste jaar krijgt de dierenvoedselbank nu hulp van de gemeenten Etten-Leur, Rucphen en Roosendaal. ,,Het regelen van een jaar lang huisvesting was een knelpunt", zegt een woordvoerder van de gemeente Etten-Leur. ,,De huisvesting was nodig om ook andere investeerders aan te kunnen trekken. Etten-Leur wil daarom garant staan voor de eerste drie maanden huur onder de voorwaarde dat de dierenvoedselbank zelf financiering vindt om minimaal een jaar de huisvesting te bekostigen." Rucphen en Roosendaal bieden vergelijkbare ondersteuning.

Verweij van de voedselbank Etten-Leur is heel positief over de dierenvoedselbank. ,,Net als wij, helpen zij ook de minima. En ze doen meer dan alleen maar zorgen voor eten voor de dieren", weet Verweij. ,,Ik zou alleen graag net zo voortvarend zijn geholpen door de gemeente Etten-Leur. We zijn al heel lang in gesprek over een vorm van ondersteuning."



In feite is die steun al gevonden, is het wachten alleen op de uitwerking. ,,De gemeente Etten-Leur gaat bij ons de afvalcontainers legen. Nu doen we dat zelf, dat kost maandelijks 130 euro", weet Verweij. ,,In januari hebben we die afspraak al gemaakt, maar we legen nog steeds zelf de containers."

Volgens de gemeente heeft dat te maken met de reorganisatie van de afvalverwerking van de gemeentelijke organisatie. ,, De gemeente wil straks ook gescheiden afval in kunnen zamelen. De voedselbank wordt in deze nieuwe werkwijze opgenomen", verklaart de woordvoerder. ,,De reorganisatie vraagt tijd en overleg met de afvalverwerker. Dat is de reden dat het legen nog niet in de praktijk is gebracht."

