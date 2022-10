Voedselbank Etten-Leur in de knel door grotere aanvraag

ETTEN-LEUR - Het leven wordt in rap tempo duurder en ook bij de voedselbanken in de regio merken ze dat. Maar de gevolgen voor de instellingen in Moerdijk en Etten-Leur zijn heel anders. Waar Moerdijk ervan uitgaat de groeiende drukte goed aan te kunnen, zit Etten-Leur met de handen in het haar. Reden: de capaciteit van de locatie.

Het aantal mensen dat noodgedwongen van de voedselbanken gebruik moet maken, stijgt fors. De prijzen van levensonderhoud worden de hoogte in gestuwd. ,,Ik merk het dagelijks aan de aanvragen die achter elkaar binnenkomen’’, zegt bestuurslid Peter Geurtsen van de voedselbank.

Het is uiteraard erg te moeten constateren dat steeds meer mensen niet of nauwelijks rond kunnen komen, maar voor Geurtsen kleeft er nog een aspect aan de groei: ,,Het aantal pakketten dat we wekelijks uitgeven, is dit jaar al gegroeid van 87 naar 127. Dat is voor ons verontrustend, want we zitten met een capaciteitsprobleem.’’

Quote Op deze plek kunnen we maximaal 135 deelnemers bedienen Peter Geurtsen, , Voedselbank Etten-Leur

De Voedselbank Etten-Leur zit op bedrijventerrein Vosdonk-Zuid, maar groeit daar uit zijn jas. ,,Sinds begin vorig jaar, toen er een nieuw bestuur aantrad, zijn we op zoek naar een ander pand’’, zegt Geurtsen. ,,We hebben nu 150 m2, maar verdeeld over twee verdiepingen. Dat is al niet ideaal. We hebben berekend dat we op deze plek maximaal 135 deelnemers kunnen bedienen.’’

Nog acht en de voedselbank moet wellicht een stop op de nieuwe aanvragen zetten. Maatregelen zoals de uitgifte verspreiden over meerdere dagen, bieden geen winst: ,,Het punt is dat we niet meer pakketten kunnen opslaan in het pand waar we nu zitten.’’

Geurtsens instelling werkt ook voor inwoners van Zundert en Rucphen. Binnenkort krijgen die een eigen vestiging in Zundert, maar de pakketten blijven ze in Etten-Leur samenstellen. Voedselbank Moerdijk in Zevenbergen ziet het aantal klanten ook groeien, maar voorziet voorlopig geen capaciteitsprobleem.