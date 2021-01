Voedingsbodem voor talentjes bij Badmintonschool Etten-Leur

Prevoo begon in het najaar een badmintonschool in Etten-Leur: BSEL (Badmintonschool Etten-Leur). Een school die bedoeld is voor jong talent dat meer nodig heeft dan de prikkels in gewone clubtrainingen, maar nog niet helemaal klaar is voor de stap naar een hoger competitieniveau. Er trainen nu acht kinderen tussen de 8 en 18 jaar bij BSEL. In theorie dan, want ook deze club heeft de activiteiten vanwege de lockdown stil moeten leggen.

Prevoo is behalve oprichter van BSEL ook voorzitter van de lokale badmintonclub Saturnus en de Regionale Badmintonbond Breda (RBB). In de herfst startte hij met de badmintonschool, nadat een soortgelijk initiatief in Breda ter ziele was gegaan.

Kinderen die ‘eruit springen’

,,In de gewone trainingen bij clubs als Saturnus staat het speelplezier centraal, de basis van het badminton”, zegt Prevoo. ,,Bij een badmintonschool zet je een stap verder. Daar melden zich kinderen die eruit springen. Die de fijne kneepjes onder de knie willen krijgen, in de hoop dat ze door kunnen stromen naar programma’s van de badmintonbond.” Dus ligt de focus bij de badmintonschool vooral op techniek, conditie, behendigheid in het spel.

De BSEL is nu een badmintonschool met één ster. Prevoo hoopt door te groeien naar twee sterren, een status waarvoor de badmintonbond toetst of je voldoet aan bepaalde criteria - bijvoorbeeld voor het aantal trainingen en het opleidingsniveau voor trainers.

,,Voorlopig zijn we nog aan het wennen. Over een tijdje hopen we die tweede ster binnen te halen. En ik hoop dat we uiteindelijk zo’n reputatie opbouwen dat mensen over een paar jaar zeggen: als talentjes het badminton écht onder de knie willen krijgen, moeten ze in Etten-Leur zijn.”

Al zou de school voorlopig al blij zijn als de trainingen in de sporthal van Het Turfschip, waar Saturnus ook traint, überhaupt kunnen worden hervat. ,,We hopen in februari weer op te kunnen starten. Maar net als alle andere clubs kunnen ook wij alleen maar afwachten of het coronavirus en de maatregelen daartegen dat rond die tijd ook toelaten.”