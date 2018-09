'Vlinders in mijn buik. Twee liefdes, het kan dus'

Ze leerden elkaar kennen in 2016, via verwarmingsmonteur Jim. ,,Die vertelde me over Mario, die exact hetzelfde had meegemaakt als ik. Zijn vrouw Marijke was ook met 63 jaar aan een hartstilstand overleden. Dat maakte me nieuwsgierig. 'Heb je al een kop koffie bij de buurman voor me geregeld?', grapte ik tegen Jim. 'Je kunt toch een kaartje bij hem in de bus doen?', reageerde hij."