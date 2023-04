Vlijmscherp glas in weilanden na Axell-brand: ‘Als een koe zo’n scherf in de maag krijgt, is het einde koe’

vijfde klasse a OVV'67 walst in drie minuten na rust over De Schutters heen: ‘De uitslag had hoger kunnen uitvallen’

OVV'67 is met een periodetitel op zak al zeker van de nacompetitie, maar het team van trainer Fatih Kaya wil meer en dat is de titel. Het gat met koploper Molenschot is nog altijd acht punten