Vliegerfestijn Etten-Leur: 'Vliegeren is voor iedereen'

ETTEN-LEUR - Een kwal, een hond, een rog en een octopus; ze deinden zaterdagmiddag allemaal in de lucht boven het grasveld aan de Busschieterslaan in Etten-Leur. Niet alleen de grote 3d-vliegers waren te zien. Er werden tijdens het Vliegerfestijn van wijkvereniging Schoenmakershoek namelijk maar liefst 750 vliegers uitgedeeld.

Niet iedereen ging het soepel af. Sommige vliegers zweefden de lucht in, om vervolgens een snoekduik naar de grond te maken. Aan het weer lag het in ieder geval niet. ,,Het is de derde keer dat we het organiseren. De eerste keer was het warm en stond er niet zoveel wind. De tweede keer kregen we halverwege de dag te maken met een regen- en onweersbui. Een vlieger de lucht in laten als het onweert, is natuurlijk niet zo'n goed idee. Dit weer is perfect. Geen regen, maar wel veel wind", vertelt Luut de Boer, voorzitter van de wijkvereniging.

3D

Professionele vliegeraars stalen de show met hun 3d-vliegers, maar iedereen was welkom om zelf een poging te wagen. ,,We hebben 750 vliegers om uit te delen, en ik zie ook nog vliegers in de lucht van vorig jaar. Sommige mensen nemen hun eigen vlieger mee." ,,Het is hartstikke druk. Hoe meer mensen, hoe gezelliger het wordt. En het leukste: vliegeren is voor iedereen", vertel De Boer.

Door de drukte kon niet voorkomen worden dat er enkele ongelukken gebeurden. Enkel in de lucht, gelukkig. Sommige vliegers wikkelden zich om elkaar heen om vervolgens samen neer te storten.

Gooien, rennen en bewegen

Zo ook die van Stan Breeschoten (7) uit Etten-Leur. ,,Thuis proberen we het ook wel eens maar het waait niet hard genoeg. Je moet de vlieger gooien, gaan rennen en dan met het touwtje een beetje heen en weer bewegen om te sturen. Hij is al een paar keer neergestort. Soms gaat de wind weg. En deze vliegt heel langzaam", vertelt hij. Het is niet zijn eerste keer op het Vliegerfestijn. ,,Vorig jaar was ik er ook, maar toen regende het. Oh, en je moet ervoor zorgen dat je touw niet in de knoop komt", tipt hij.