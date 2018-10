Vleermuismaffia hangt in de weg

Ontwikke­laar Jan Voesenek uit Et­ten-Leur: ’Manier van werken in bouw moet radicaal anders’

6:30 ETTEN-LEUR - Materiaalschaarste. Schreeuwend gebrek aan bouwhandjes. Snel stijgende prijzen. Veranderende regelgeving. Niemand hoeft Jan Voesenek, directeur/eigenaar van de Nederlandse Bouw Unie (NBU) in Etten-Leur, uit te leggen wat er speelt. ,,Maar er is nog een andere grote hobbel: de overheid is niet bij machte om te accelereren als de markt daarom vraagt. We blijven hangen in oude systemen waardoor het niet lukt om doelstellingen te halen.''