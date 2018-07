Visspeciaalzaak Havenzicht eerste in eerste ronde bij Nationale Haringtest

ETTEN-LEUR/BREDA - Visspeciaalzaak Havenzicht, met vestigingen in Etten-Leur (2) en Breda, is eerste geworden in de eerste ronde van de Nationale Haringtest. Dat meldt een trotse Stevie Wijnings, met Bram de Vos eigenaar van Havenzicht.

De nieuwe landelijke test is een initiatief van de overkoepelende VNV, Vereniging van Nederlandse Visspecialisten. Tot dit jaar werd de nationale haringtest verzorgd door het AD, maar na alle ophef over de kritische benadering van slecht presterende haringhandelaren ('De vis is ranzig en geel. Steek er een veer in en je hebt een kanarie') besloot het AD om met de test te stoppen.

Volledig scherm Nieuwe haring. Ook dit jaar scoort Visspecialist Havenzicht in Etten-Leur en Breda hoog in de landelijke test. © Thinkstock

In de nieuwe opzet mogen klanten in de eerste ronde (dit jaar tussen 13 en 30 juni) stemmen op hun favoriete vishandel. Een visspecialist heeft minimaal 25 stemmen nodig om mee te mogen doen. De vrienden Wijnings en De Vos van Havenzicht kregen ruim zevenhonderd stemmen en scoorden het cijfer 9,53. Daarmee zijn ze dankzij hun tevreden klanten eerste in de provincie Noord-Brabant.

Lekker

In ronde twee wordt door een onafhankelijk onderzoeksbureau gekeken naar onder meer de presentatie van de vis en de manier waarop de zaak de klanten behandelt. Naar de kwaliteit van de vis wordt volgens Wijnings niet meer gekeken. "Je kunt dus bij wijze van spreken een vis met een temperatuur van 25 graden meegeven en als de klant dat lekker vindt kun je nog een negen halen."

Nadelen

Hij noemt daarmee een van de nadelen die in zijn visie aan de nieuwe test kleven. "Wij verkopen vis die aan alle kwaliteitseisen voldoen. We zijn niet voor niets vijf jaar op rij hoog gewaardeerd in de haringtest van het AD." Ander nadeel, vindt Stevie Wijnings, is dat je ook eerste kan worden als je 'maar' 25 stemmen hebt. Hij had er als gezegd meer dan zevenhonderd.

Op 17 september wordt de uitslag van de tweede ronde van de haringtest bekend. Per provincie wordt een winnaar gekozen.