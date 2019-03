Vissers vangen taart voor opruimactie in de Zwartenbergse polder

,,Andere jaren kwamen we wel eens hele bankstellen tegen", vertelt Werner Donkers van de vissersclub, die ook in de wateren in de polder vist. ,,Dus eigenlijk valt het dit jaar nog mee.” Ook een meevaller: er werd geen chemisch drugsafval gevonden, maar de 13 leden die tussen 08.00 en 12.00 uur aan de slag waren hadden desondanks weinig moeite om een hele aanhanger te vullen met groot en klein zwerfvuil. ,,Sommige mensen weten ook dat er zo'n schoonmaakactie aankomt, die gaan dan bewust dumpen.”

Al zo'n 25 jaar maken de Etten-Leurse sportvissers het gebied in maart vrijwillig schoon. Vandaar dat waterschapspartij Water Natuurlijk het tijd vond voor een bedankje. ,,We wilden eigenlijk vorig jaar al komen helpen, maar toen lag er een dik pak sneeuw en werd het afgelast", vertelt Karin van den Berg. ,,Voor het schoonhouden van het buitengebied zijn we echt afhankelijk van dit soort groepen vrijwilligers, dus daarvoor spreken we graag onze waardering uit.”