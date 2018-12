Vijfduizend euro extra voor arme kinderen Etten-Leur

Volgens wethouder Martin van der Bijl moet niet de conclusie worden getrokken dat er meer arme kinderen zijn in de gemeente. ,,De Stichting Leergeld is bekender geworden bij het publiek en dát is de reden dat er meer aanvragen zijn gedaan”, zegt Van der Bijl. De vijf mille is afkomstig uit de extra bijdrage die het Rijk beschikbaar stelde voor de bestrijding van armoede en schulden.

Werkstukjes

De gemeente stelde eerder dit jaar al haar computers (beeldschermen, toetsenborden en muizen) beschikbaar aan de stichting. Die voldeden niet meer. ,,De beveiligingssoftware was bijvoorbeeld niet meer up to date. Voor het maken van eenvoudige werkstukjes waren ze echter nog heel goed bruikbaar", zegt een woordvoerster. De apparaten werden eerst helemaal leeg gemaakt, zodat ook alle niet voor derden bestemde informatie verwijderd was.

Het is helaas in steeds meer gezinnen niet haalbaar om de kinderen te laten meedoen bij een vereniging, sportclub of muziekles. Een beroep op de bijzondere bijstand of een andere voorziening is soms bovendien niet of niet tijdig mogelijk. In geheel Nederland gaat het om ongeveer 380.000 kinderen. In Etten-Leur leven tussen de vier- en vijfhonderd kinderen in armoede. Wethouder Van der Bijl zei de gemeenteraad onlangs toe dat hij contact zoekt met met name de Stichting Leergeld om de tien speciale regelingen die er voor kinderen zijn, extra onder de aandacht te brengen.