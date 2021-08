Vijf wijken krijgen nog kunstwerk: Ook ezel op stoep in Etten-Leur West was keuze van inwoners zélf

Breda wil enkel horeca die écht iets toevoegt aan de stad: ‘Geen vierde koffiebar in de straat’

27 juli BREDA - Nog meer koffiebars of restaurants uit het middensegment heeft Breda niet nodig. Voor een toprestaurant of uniek concept blijft wel altijd ruimte in de stad. Dat is het uitgangspunt van het nieuwe horecabeleid van Breda. De gemeente gaat voor meer kwaliteit en variatie, niet per se voor groei. ,,Wat betreft het aantal horecazaken zitten we goed.”