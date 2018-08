Vijf vragen aan zanger Yoeri l'Abée uit Etten-Leur

1. Hallo Yoeri l'Abée uit Etten-Leur. Help eens even mee. Waar kunnen we jou ook al weer van kennen?

Als Nederlandstalige volkszanger. Ik zit tien jaar in het vak en heb in die tijd veertien of vijftien singles opgenomen. Nooit een album maar dat heeft ook te maken met het hoge kostenplaatje dat daar aan vast zit. Ik heb in die jaren ook veel opgetreden in radio- en tv-programma's. En in de weekeinden trad ik minimaal drie keer op.

2. Hoe is dat allemaal zo gekomen?

Ik ben eigenlijk altijd wel een fan geweest van het volkse lied. Ik kom oorspronkelijk uit Breda en was in mijn jeugd een hele grote fan van volkszanger Grad Damen uit die stad. Als hij ergens in Breda optrad dan stond ik altijd vooraan.

3. Is het de laatste tijd wat stil geweest rond jouw persoon of lijkt dat maar zo?

Dat klopt wel. Ik ben de afgelopen jaren twee keer vader geworden. Samen met mijn vrouw Patricia kregen we Lola en Bella. Dan gaat het gezin voor en daardoor heeft het zingen de laatste twee jaar op een laag pitje gestaan. En ondertussen heb ik ook gewoon mijn werk als stucadoor. Ik vind het fijn om iets met mijn handen te maken. Als je mooie plafonds en muren maakt dan heb je echt eer van je werk.

4. En blijft het aan het zangfront zo stil als het de laatste tijd geweest is?

Zeker niet. Ik zit nu bij platenmaatschappij Smaragd Music en daar ben ik hartstikke blij mee. Ook al omdat het mij de kans geeft om te werken met Manfred Jongenelis, die een muziekstudio in Etten-Leur heeft. Ik ben al jaren fan hem en hij is echt wel een gevestigde naam als accordeonist en producent. Het is heel fijn om met hem te mogen werken.

5. Heeft dat al tot wat concreets geleid?