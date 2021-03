Vijf bewoners gered uit rokend appartement in Etten-Leur

Prinsen­beek is straks ruim honderd huur- en koopappar­te­men­ten rijker

24 maart Prinsenbeek - De voormalige Boerenbond in Prinsenbeek is zo goed als gesloopt. Op die locatie verrijst vanaf dit voorjaar complex Tussendijcks met in totaal veertig koop- en huurappartementen. In totaal wordt het dorpscentrum de komende jaren met ruim honderd appartementen verrijkt.