Vier slachtoffers familiedrama Etten-Leur vermoedelijk verdoofd met slaappillen en gewurgd

Eigenares­se café The Butler: ‘Ik wil optimis­tisch blijven, ook voor mijn personeel. Dat moet’

4 mei ETTEN-LEUR - ,,Het wordt straks weer een hele strijd om quitte te spelen. Terwijl we toch echt weer wat moeten verdienen.” Het zijn verdrietige en zorgelijke tijden voor Daisy Kerkhoffs, die 5 mei 52 jaar wordt. Haar moeder overleed vorige week en haar grand café, The Butler in Etten-Leur, is dicht vanwege corona. ,,Ik ben best wel verdrietig. Omdat alles waar je zo hard voor gewerkt hebt, zomaar poef uit elkaar dreigt te spatten.”