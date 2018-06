Vier auto's op elkaar nadat motorrijder uit Etten-Leur onderuit gaat

Et­ten-Leur verbiedt schuurfees­ten: houd de jeugd tegen

7:00 ETTEN-LEUR - Schuurfeesten zijn verboden in Etten-Leur. Om te voorkomen dat de jeugd de buurgrenzen over trekt, gaat de gemeente in overleg met de jeugd en de horeca om te kijken of er meer activiteiten voor de doelgroep georganiseerd kunnen worden.