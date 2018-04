Veteranen praten buurt bij over inloophuis

ETTEN-LEUR De kogel is nog niet door de kerk, maar het pand aan de Wilhelminalaan 14 c in Etten-leur is nog steeds in beeld als inloophuis voor veteranen. De optie die initiatiefnemers Dennis en Mariska Kraats op het pand hebben is met een maand verlengd tot 1 mei.

Op verzoek van de gemeente heeft het stel donderdag 5 april een inloopavond gepland. ,,Dat doen we in het pand zelf. De verhuurder is daar mee akkoord gegaan", vertelt Mariska Kraats. ,,We hebben geflyerd in de buurt, alle bewoners in aanpalende straten zijn uitgenodigd om naar onze plannen te luisteren", stelt Kraats. De gemeente wil dat de veteranen draagvlak creëren onder de buurtbewoners. Dit mede omdat in de Wilhelminalaan ook al een coffeeshop zit.

,,Best spannend", stelt Kraats die nooit eerder een dergelijke avond heeft georganiseerd. ,,Maar we hebben wat veteranen uit de regio uitgenodigd om alle vragen van bewoners te beantwoorden. Wij zullen toelichten waarom een inloophuis voor veteranen belangrijk is."

Veteranen in de regio missen een eigen plek om samen te komen om te praten over hun ervaringen. West-Brabant telt 2.280 veteranen waarvan er 1.049 uit Breda komen. Sinds kort kunnen de veteranen terecht in het clubhuis van rugbyclub REL, maar dat is tijdelijk. Het pand aan de Wilhelminalaan heeft een maatschappelijke bestemming, wat een inloophuis wel mogelijk maakt. Voorheen zat er een kinderdagverblijf.

De veteranen hebben de gemeente Etten-leur om financiële hulp gevraagd voor de eerste drie jaar. Er is 22.000 euro nodig voor de huur en exploitatie van het pand voor die periode. Wethouder Rond Dujardin wil dat gemeenten in de regio financieel ook een steentje bijdragen. ,,De gemeente zou een brief sturen naar de gemeenten Moerdijk, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Breda en Zundert", zegt Kraats.