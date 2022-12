Verwenmiddag voor mensen die het moeilijk hebben: ‘Ik moest er even uit, onder de mensen zijn’

Kleurpotlo­den als wapen: Nicole leert kinderen creativi­teit in te zetten als schild tegen onzeker­heid

ETTEN-LEUR - Spanning is normaal; een kind mág dingen eng vinden. Maar als angst en onzekerheid de overhand krijgen kunnen ze flink in de weg zitten. Daar kun je iets aan doen. Hoe dat kan legt Nicole van Bergen uit in haar eerste boek.

20 december