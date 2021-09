Verwarring rondom toeristenbelasting: is de bijbehorende gastenregistratie nieuw of niet?

193 hennepplan­ten gevonden in huis en schuurtje in Et­ten-Leur

30 augustus ETTEN-LEUR - In een woning met schuurtje aan de Wildbaan in Etten-Leur is donderdag een hennepkwekerij aangetroffen. In de schuur stonden 110 planten en op zolder 83. Ook 5,2 kilo aan henneptoppen is in beslag genomen.