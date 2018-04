Vertrouwen in gemeente Etten-Leur daalt

Slechts 32 procent van de inwoners had in 2017 vertrouwen in het gemeentebestuur, blijkt uit die peiling. Het jaar ervoor was dat 35 procent. Toch waarderen de inwoners alle inspanningen van de gemeente gemiddeld met een 6,9 en dat is een ruim voldoende.

Relatie

Het meest kritisch zijn de burgers over de relatie tussen de gemeente en haar inwoners. De gemeente krijgt het rapportcijfer 6,2 en dat is een tiende punt lager dan in 2016. Etten-Leurenaren zijn over het algemeen niet zo tevreden over de mate waarin de gemeente de inwoners betrekt bij haar plannen en activiteiten. Het minst tevreden zijn de mensen in de wijk Schoenmakershoek, die geven de gemeente een 5,7. In Grauwe Polder scoort de gemeente een 6,9.

Winkels

Over de woon- en leefomgeving zijn de mensen goed te spreken (6,9). Ze voelen zich thuis in de gemeente, zijn tevreden met het aantal winkels en scholen in de omgeving en met het groen in de wijk. Kritisch zijn de burgers wel over het onderhoud aan perken, plantsoenen en parken in de buurt. Ook het onderhoud aan stoepen kan beter. Het meest tevreden zijn de inwoners van de wijken De Baai (7,3) en Etten-Leur Noord (7,4).

Dienstverlening scoort met een 6,9 ook naar behoren al mag de gemeente van inwoners zaken wel wat sneller afhandelen en willen ze graag gemeentelijke post ontvangen in heldere taal. In Centrum Oost zijn de bewoners het minst tevreden over dienstverlening. De gemeente scoort daar een 6,4.

Eenzaam

Etten-Leurenaren geven aan dat ze zich vorig jaar bijna nooit eenzaam hebben gevoeld. Ze hebben over het algemeen voldoende contacten buiten het eigen huishouden. Op zorg en welzijn scoort de gemeente een 6,6. Er zitten nogal wat verschillen in de wijken. Zo zijn bewoners van de wijken Sanderbanken (7,3) en Centrum West (7,3) best tevreden als het gaat over zorg en welzijn, maar zijn mensen in de Hoge Neerstraat relatief ontevreden (6,0).