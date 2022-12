Vertrekkend burgemeester Miranda de Vries blikt terug: ‘Het fijnst vind ik dat ik me in het weekend niet meer hoef om te kleden’

De twee carnavals­clubs van Et­ten-Leur zijn voor verbroede­ring. Nu is er ook liefde in het spel

ETTEN-LEUR - Prins Thomas III is aan een nieuw ambtstermijn begonnen bij de Stijloren maar Hofdame Femke vond ’t welletjes en droeg haar taken over aan Hofdame Leila. Nu is er naast carnaval ook liefde in het spel.

6 december