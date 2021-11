Versstraat, foodcourt en kleine 100 woningen: dit zijn de plannen voor het winkelcentrum Etten-Leur

‘Ik kan me het geroeze­moes voorstel­len als de zaal straks vol zit’: grote stap in nieuwbouw Nobelaer

ETTEN-LEUR - ,,Tot nu toe was het steeds werk in uitvoering. Nu is het ineens een záál.” Ragna Ferwerda van cultuurhuis De Nobelaer wordt een beetje emotioneel, als ze op vrijdag de grote zaal in de nieuwbouw binnen stapt.

20 november